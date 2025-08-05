Матчи Скрыть

Дмитрий Сычёв высказался о слухах про уход из "Иртыша"

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычёв опроверг сообщения о своей отставке с поста президента омского «Иртыша».
Фото: ФК "Иртыш"
«Мои аккаунты взломали, только восстановил. Никуда не ухожу. Работаем. Готовимся в недельном цикле к выезду на игру с «Родиной-2». Важный матч», — заявил Сычёв «Чемпионату».

Ранее в Telegram-аккаунте Дмитрия Сычева появилась история со следующим текстом: «Ну что, всему есть предел. Мои последние 14 дней в Омске».

Дмитрий Сычев был назначен на пост президента «Иртыша» в 2024 году. Экс-игрок сборной России родился в Омске и начал заниматься футболом в академии омского «Динамо».

После 3 сыгранных туров омский «Иртыш» занимает второе место в турнирной таблице Второй Лиги группы «Серебро» с 7 набранными очками.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится