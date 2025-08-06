"Жерсон? Пока он подыгрывает. Своему рядом, назад своему. Это немного удивляет. Игрок пришёл с определённым именем. Пока его силу оценить сложно, ему надо прибавлять в агрессии", - сказал Горшков в интервью "Спорт день за днём".
После трёх туров "Зенит" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав пять очков.
В каждом матче петербургский клуб забивал с пенальти. Андрей Мостовой отличался в матчах против "Ростова" (2:1) и "Рубина" (2:2), а Александр Соболев сравнял счёт в игре против ЦСКА (1:1).
Также бразильские футболисты сине-бело-голубых ещё не отметились ни одним голевым действием в текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.
В следующем туре команда Сергея Семака сыграет на выезде против "Ахмата". Встреча пройдёт в субботу, 9 августа.
Горшков - о Жерсоне: ему надо прибавлять в агрессии
Бывший полузащитник "Зенита" Александр Горшков поделился мнением об игре новичка "Зенита" Жерсона.
Фото: ФК "Зенит"