"У меня нет ничего личного против "Краснодара". Я долго играл за эту команду, но уже ушел оттуда. Нет такого, что я должен что-то показать. Меня все знают, я уже все доказал. Надеюсь, на победу "Сочи", - сказал Жоаозиньо в комментарии клубной пресс-службе.
Жоаозиньо выступал за "Краснодар" с 2011 по 2018 год. 31-летний бразилец перешел в "Сочи" в августе этого года.
В текущем сезоне РПЛ Жоаозиньо в составе "Сочи" провел 7 матчей.
Матч "Сочи" - "Краснодар" состоится 26 сентября. Начало - в 20:00 мск.
Жоаозиньо: у меня нет ничего личного против "Краснодара"
Полузащитник "Сочи" Жоаозиньо поделился ожиданиями от предстоящего матча 9-го тура РПЛ с "Краснодаром".
Фото: Чемпионат
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