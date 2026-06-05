В "ПСЖ" приняли решение по Сафонову на следующий сезон - источник

Российский голкипер Матвей Сафонов, вероятнее всего, сохранит статус основного вратаря "ПСЖ" в следующем сезоне.

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Об этом сообщает Le Parisien. По данным источника, руководство парижского клуба осталось довольно выступлениями россиянина и рассчитывает на него как на первого номера команды.



В связи с этим "ПСЖ" предстоит определиться с будущим других голкиперов. В частности, с Люкой Шевалье, который по ходу сезона утратил место в стартовом составе, и Ренато Марина, которого могут отдать в аренду для получения игровой практики.



Ранее сообщалось, что "ПСЖ" близок к подписанию 18-летнего голкипера Алессандро Лонгони.