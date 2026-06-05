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Сёмин рассказал, кому отдаёт предпочтение на чемпионате мира

Бывший рулевой сборной России Юрий Сёмин назвал команды, которые считает основными претендентами на победу на чемпионате мира 2026 года.
Фото: ФК "Локомотив"
По мнению специалиста, главная борьба за трофей развернётся между ведущими европейскими и южноамериканскими сборными.

- К фаворитам чемпионата мира я отношу сборные Франции, Испании, Аргентины и, наверное, Бразилии. Что касается моих симпатий, то здесь выделю испанцев и аргентинцев, - приводит слова Сёмина "Чемпионат".

Чемпионат мира стартует 11 июня матчем между сборными Мексики и ЮАР. Действующим обладателем трофея остаётся Аргентина.

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