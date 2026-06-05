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Товарищеские матчи. Сборные

Россия
3 - 0 3 0
Буркина-ФасоЗавершен

Максименко ещё ни разу не пропустил в составе сборной России

Голкипер "Спартака" Александр Максименко продлил впечатляющую сухую серию в составе сборной России.
Фото: РФС
Вратарь вышел в стартовом составе на товарищеский матч с Буркина-Фасо, который завершился уверенной победой команды Валерия Карпина со счётом 3:0. Таким образом, Максименко по-прежнему не пропустил ни одного мяча в официальных играх за национальную команду.

Ранее голкипер сохранил свои ворота в неприкосновенности во встречах с Беларусью (4:0) и Сирией (4:0) в 2024 году, а также в матчах против Иордании (0:0) и Замбии (5:0) в нынешнем году.

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