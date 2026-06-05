Сборная России разгромила команду Буркина-Фасо

Сборная России уверенно переиграла Буркина-Фасо в товарищеском матче, который состоялся на "Волгоград Арене".

Фото: РФС

Команда Валерия Карпина отправила в ворота соперника три безответных мяча.



Начало победе положил Лечи Садулаев, отличившийся на 14-й минуте встречи. Спустя шесть минут преимущество россиян увеличил Алексей Миранчук. Ещё до перерыва гости остались в меньшинстве: прямую красную карточку получил полузащитник Мохамед Уэдраого.



Окончательный счёт был установлен во втором тайме. На 73-й минуте Илья Вахания записал на свой счёт дебютный гол за национальную команду и сделал результат крупным - 3:0.