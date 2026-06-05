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Товарищеские матчи. Сборные

Россия
3 - 0 3 0
Буркина-ФасоЗавершен

Пономарёв: Карпин после победы сборной всех поздравляет. Конечно, чемпионат мира же выиграли

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев прокомментировал победу сборной России над командой Буркина-Фасо в товарищеском матче.
Фото: РФС
Пономарёв отметил, что после удаления игрока африканской команды исход матча был фактически предрешён.

- Второй тайм буркинийцы бедненькие играли вдесятером вообще. Что здесь скажешь? Счёт по игре. Хороший счёт в матче. Карпин после матча ходит и всех поздравляет. Конечно, чемпионат мира же выиграли. Все африканские команды обыграли. Только Египту, правда, уступили. Нормально.

Конечно, я иронизирую сейчас. Но неинтересно такие матчи смотреть. Соперник играет в футбол любительского уровня, - сказал Пономарёв.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

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