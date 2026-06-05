Пономарёв: Карпин после победы сборной всех поздравляет. Конечно, чемпионат мира же выиграли



Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев прокомментировал победу сборной России над командой Буркина-Фасо в товарищеском матче.

Фото: РФС

Пономарёв отметил, что после удаления игрока африканской команды исход матча был фактически предрешён.



- Второй тайм буркинийцы бедненькие играли вдесятером вообще. Что здесь скажешь? Счёт по игре. Хороший счёт в матче. Карпин после матча ходит и всех поздравляет. Конечно, чемпионат мира же выиграли. Все африканские команды обыграли. Только Египту, правда, уступили. Нормально.



Конечно, я иронизирую сейчас. Но неинтересно такие матчи смотреть. Соперник играет в футбол любительского уровня, - сказал Пономарёв.



Виктория Яковлева, Rusfootball.info