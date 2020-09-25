"Ребята нормально себя чувствуют, травм нету. Жиго вернулся в общую группу, прилетел вместе с командой в Саранск", - сказал Газизов.
Напомним, у защитника красно-белых Самюэля Жиго была микротравма.
В текущем сезоне РПЛ Жиго в составе "Спартака" провел 7 матчей и забил 1 мяч.
Матч 9-го тура чемпионата России "Тамбов" - "Спартак" состоится 26 сентября. Начало - в 14:00 мск.
Источник: "СЭ"
Жиго может сыграть с "Тамбовом"
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов рассказал о кадровой ситуации в команде накануне матча с "Тамбовом".
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!