- Честно говоря, нахожусь в серьёзном шоке. Не помню другого матча за последние годы, в котором у ворот моей команды было столько голевых моментов. "Локомотив" нас простил, и сделал это неоднократно. Акинфеев несколько раз очень серьёзно выручил, да и гости упускали невероятные моменты, один Смолов мог оформить хет-трик.
Не знаю что случилось и почему всё было в таком расклеенном виде для ЦСКА. Мы играли ужасно в обороне и достаточно плохо в атаке. У нас не было таких очевидных голевых моментов, как у соперника. За исключением эпизода у Чалова, и было бы эпично, если бы Фёдор сравнял счёт, это было бы для учебников футбольной философии по теме "Не забиваешь ты..."
Однако если бы матч завершился вничью - это было бы поразительно несправедливо по отношению к "железнодорожникам". Они переиграли нас сегодня тактически, хорошо выполнив свой план на игру. Они одержали скромную по счёту, но безоговорочную по игре победу.
Грушевский: нахожусь в серьёзном шоке. Не помню другого матча, в котором у ворот ЦСКА было столько моментов
Известный актёр, юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч "армейцев" против "Локомотива" (0:1) в 9-м туре Премьер-Лиги.
Фото: интернет
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