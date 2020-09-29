Семак пожаловался на журналистов, распространивших фейковую переписку его жены с Влашичем

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Это не смешно. Я готов закрывать глаза на многое, но только не тогда, когда оскорбляют моих близких и родных людей. На Sports.ru опубликовали фальсифицированную переписку моей жены,сочтя это удачной шуткой. Одно дело когда перепечатывают и меняют слова, придумывая продаваемые заголовки, другое когда подделывают переписки, распространяя ложную информацию и размещают это на ранее уважаемом мной ресурсе. Следующий “герой” сториз позволяет себе безнаказанно оскорблять женщину ,прячась под маской болельщика ЦСКА...У меня много знакомых и друзей настоящих армейцев,но таких нет ни одного. Подробности в сториз...
В переписке Анна якобы сообщила хорвату, что Семак очень ждёт его в "Зените", но футболист отказался покидать ЦСКА. Специалист также отреагировал на комментарий болельщика "армейцев", который оскорбил супругов после прочтения фейковой переписки.
Отметим, что пост, на который отреагировал Семак, задумывался как пародия на скриншот переписки российской фигуристки Алины Загитовой с Яной Рудковской.
Семак занимает пост главного тренера "Зенита" с 2018 года. Сергей находится в браке с Анной с 2008 года.