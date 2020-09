Семак пожаловался на журналистов, распространивших фейковую переписку его жены с Влашичем

View this post on Instagram

Это не смешно. Я готов закрывать глаза на многое, но только не тогда, когда оскорбляют моих близких и родных людей. На Sports.ru опубликовали фальсифицированную переписку моей жены,сочтя это удачной шуткой. Одно дело когда перепечатывают и меняют слова, придумывая продаваемые заголовки, другое когда подделывают переписки, распространяя ложную информацию и размещают это на ранее уважаемом мной ресурсе. Следующий “герой” сториз позволяет себе безнаказанно оскорблять женщину ,прячась под маской болельщика ЦСКА...У меня много знакомых и друзей настоящих армейцев,но таких нет ни одного. Подробности в сториз...