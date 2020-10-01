"Ростов" в официальной группе в соцсетях объявил о трансфере 25-летнего нападающего Элдора Шомуродова. Узбекский форвард переходит в клуб итальянской Серии A "Дженоа".
За 3 года Шомуродов сыграл в желто-синей футболке 91 матч, забил 18 голов и отдал 12 результативных передач. Лучшим для Элдора в "Ростове" стал сезон-2019/20, в котором он забил в чемпионате России 11 мячей и стал лучшим бомбардиром клуба. На счету Шомуродова последний на данный момент еврокубковый гол "Ростова" - в ворота израильского "Маккаби" из Хайфы.
Источник: ФК "Ростов"
"Ростов" сообщил о трансфере Шомуродова в "Дженоа"
"Ростов" в официальной ВК-группе сообщил о переходе нападающего Элдора Шомуродова в итальянский "Дженоа".
Фото: ФК "Ростов"
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