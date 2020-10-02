"После подписания контракта - только положительные эмоции, потому что перешёл в клуб, где меня хотели видеть и руководство, и, конечно же, главный тренер. Отлично знаю требования Игоря Черевченко, с которым ранее работал в тульском "Арсенале". Можно сказать, что он повлиял на меня и поучаствовал в переходе в "Химки". В подмосковном клубе на меня рассчитывают, а я хочу помочь команде и показать себя", - цитирует Мирзова пресс-служба "Химок".
27-летний Мирзов перешел из "Спартака" в "Химки" на правах аренды. Соглашение будет действовать до конца текущего сезона.
Мирзов перешел в "Спартак" из "Ростова" в 2019 году за 4 млн евро.
В текущем сезоне футболист сыграл две минуты в чемпионате России.
Мирзов: хочу помочь "Химкам" и показать себя
Полузащитник Резиуан Мирзов прокомментировал свой переход в "Химки".
Фото: ФК "Спартак"
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