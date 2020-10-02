"Передача подобных материалов третьим лицам недопустима. Существует годами отработанный механизм согласования, который со стороны лиги не давал сбоев. Конфиденциальность в подобных вопросах – один из приоритетов РПЛ", - говорится в заявлении пресс-службы РПЛ.
Матч "Спартак" - "Зенит" состоится 3 октября. Начало - в 19:00 мск.
РПЛ заявила, что передача эскизов фанатских баннеров "Спартака" третьим лица является недопустимой
РПЛ прокомментировала информацию об утечке эскизов визуальной поддержки болельщиков "Спартака" перед матчем 10-го тура чемпионата России против "Зенита".
Фото: odds
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!