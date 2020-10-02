Как сообщает источник, "красно-белые" продолжат оплачивать 80% от зарплаты футболиста, 20% возьмут на себя "Химки". Также отмечается, что у Мирзова было несколько вариантов продолжения карьеры. Выбор полузащитника пал на "Химки" потому, что в нем лично был заинтересован главный тренер подмосковного клуба Игорь Черевченко.
Напомним, что специалист знаком с Мирзовым по совместной работе в тульском "Арсенале".
27-летний полузащитник перешел в "Спартак" в 2019 году из "Ростова". За это время Мирзов принял участие в 22 матчах в чемпионате России, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.
Источник: Metaratings
Источник: "Спартак" будет оплачивать большую часть зарплаты Мирзова в "Химках"
Московский "Спартак" будет платить большую часть зарплаты полузащитнику Резиуану Мирзову, перешедшему на правах аренды в "Химки".
Фото: ФК "Спартак"
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