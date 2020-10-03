Москвичи выйдут на поле в традиционных красно-белых цветах, а вратарь команды выйдет в чёрной форме.
У "Зенита" также будет в действии основная лазурная форма, когда как вратарь выйдет в зелёном.
Сообщается, что игру смогут посетить около 17 тысяч болельщиков.
Матч "Спартак" — "Зенит" начнётся в 19:00 по мск на "Открытие Арене".
"Cпартак" и "Зенит" выбрали комплекты форм на очный матч
Фото: Денис Прунин
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