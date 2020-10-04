"Не знаю информации о переходе Кузяева и Зе Луиша. Не могу это подтвердить", - сказал Николич.
Ранее появилась информация, что "Локомотив" близок к заключению сделки с форвардом "Порту" Зе Луишем.
Сегодня железнодорожники в матче 10-го тура РПЛ обыграли "Химки" со счетом 2:1. "Локомотив" занимает четвертое место, набрав 18 очков.
Источник: Чемпионат
Николич отреагировал на информацию об интересе к Кузяеву и Зе Луишу
Главный тренер "Локомотива" Марко Николич прокомментировал слухи о возможном переходе полузащитника Далера Кузяева и нападающего Зе Луиша.
Фото: ФК "Локомотив"
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