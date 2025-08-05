«Черчесов в любой команде — это знак качества. Да, смена тренера в «Ахмате» — не самый подходящий момент для «Зенита», чтобы там играть. А если это еще и Саламыч — то тем более. И при подготовке к игре аналитикам «Зенита» надо будет смотреть не последние матчи «Ахмата», а матчи команд Черчесова. Так что для петербуржцев головоломка серьезная. Да и грозненцам в любом случае надо набирать очки», — отметил Радимов «РБ Спорт».
Сегодня, 5 августа, «Ахмат» объявил об отставке Александра Сторожука с поста главного тренера. Российский специалист тренировал «Ахмат» с июня 2025 года. После трех туров грозненцы занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.
После этого в СМИ появились новости, что Станислав Черчесов близок к назначению главным тренером грозненского «Ахмата».
В январе 2025 года Черчесов покинул пост главного тренера сборной Казахстана. Под его руководством команда проиграла все шесть матчей Лиги наций с общим счётом 0:15.
Ранее Черчесов работал с различными клубами Российской Премьер-Лиги, включая «Динамо», «Амкар», «Спартак» и «Терек». Его наивысшим достижением в качестве тренера клуба РПЛ было второе место со «Спартаком» в 2007 году.
Радимов: Черчесов в любой команде — это знак качества
Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал возможное назначение Станислава Черчесова на пост главного тренера «Ахмата».
Фото: Getty images