"Надо ли сейчас переподписывать контракт с Тедеско? По мне, он еще ничего не достиг в "Спартаке". Надо еще посмотреть. Зачем переподписывать? Такого, как Тедеско, можно найти в той же Германии. И потом, почему своего не воспитать?", - цитирует Широкова РБ-Спорт.
Также Роман высказался об игре "Спартака" в три центральных защитника.
"По-разному можно на это смотреть. Дортмунд тоже в три центральных играет, но их футбол не назвать оборонительным. Периодически "Спартак" выглядит неплохо в атаке. Если бы они все время играл, как первые 10 минут матча с "Сочи", и разговоров по Тедеско не было бы", - сказал Широков.
Напомним, что Тедеско возглавил "Спартак" в октябре 2019 года. В нынешнем сезоне чемпионата России после 10-и туров "красно-белые" под руководством немецкого специалиста занимают 2 место, уступая "Зениту" лишь по дополнительным показателям.
Широков - о Тедеско: он еще ничего не достиг в "Спартаке"
Бывший полузащитник "Спартака" Роман Широков поделился мнением о главном тренере "красно-белых" Доменико Тедеско.
Фото: ФК "Спартак"
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