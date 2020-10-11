Мы завершили треть дистанции наверху турнирной таблицы. Правда, по дополнительным показателям. Тем не менее первое место — есть первое место. Надеюсь, мы его сохраним и после 30-го тура.
Как оценю ничью со "Спартаком"? Как выразился после игры Доменико Тедеско — "Спартак" немного расстроен результатом. А мы — сильно расстроены. Конечно, надо было доводить эту встречу до победы.
"Спартака" нет в Лиге чемпионов? Некоторые полагают, что это недостаток в борьбе за чемпионство, я считаю — преимущество. "Зенит" всё время будет в игровом тонусе", - передает слова Медведева "Матч ТВ".
Напомним, что встреча "Спартака" и "Зенита" в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги завершилась вничью со счетом 1:1. В составе петербургского клуба забил полузащитник Александр Ерохин, а у "красно-белых" отличился аргентинский нападающий Эсекиель Понсе.
После 10-и туров "Спартак" и "Зенит" имеют в своем активе по 21-у очку и делят первую строчку в чемпионате России. Напомним, что "сине-бело-голубые" являются чемпионами России последних двух сезонов.
Медведев: "Спартак" был немного расстроен ничьей, а мы — сильно расстроены
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев подвёл итоги первой трети чемпионата и рассказал о борьбе со "Спартаком" за чемпионство.
Фото: ФК "Зенит"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!