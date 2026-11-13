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Карседо назвал причину успеха сборной Испании

Главный тренер "Спартака" Хуан Карлос Карседо высказался об успехе сборной Испании в последних турнирах.
Фото: Getty Images
Испанский специалист сообщил, что в его стране есть выработанная футбольная методика, которая распространяется на все возраста.

"Дело в том, что у нас есть выработанная годами методика, которая работает по всей вертикали футбола, начиная с детей и заканчивая уже тренерами.
Над этим работала и работает испанская федерация. И надеюсь, что это принесет плоды и в дальнейшем", - сказал Карседо в эфире "Матч ТВ".

Сборная Испании является победителем чемпионата мира 2026 года и чемпионата Европы 2024 года. Подопечные Луиса де ла Фуэнте занимают первое место в рейтинге национальных команд ФИФА.

Общая стоимость футболистов сборной по версии сайта Transfermarkt составляет более 1,4 миллиарда евро.

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