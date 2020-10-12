Экс-полузащитник сборной Белоруссии Александр Глеб, выступавший в своей карьере за лондонский "Арсенал" и "Барселону", дал оценку белорусскому нападающему "Локо" Виталию Лисаковичу.
- Лидерских качеств у него нет. Лидер - это игрок типа Мартыновича. Считаю, что он самый талантливый игрок Белоруссии, самый креативный. Но это также игрок настроения. Не будет получаться, не будет мяч доходить - в принципе, его и не видно, - заявил Глеб в эфире телепрограммы "На грани фола. Футбольное обозрение" на телеканале "Беларусь 5".
22-летний Виталий Лисакович перешел в "Локомотив" из солигорского "Шахтера" в августе 2020 года и в 8 матчах за "Локо" забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Игрок принял участие в двух последних матчах сборной Белоруссии - против Грузии (0:1) и Литвы (2:2). Во встрече с литовцами Лисакович вышел на замену во втором тайме и забил гол с пенальти, который сам же и заработал, а позже отдал результативный пас.
Глеб - о нападающем "Локомотива" Лисаковиче: самый креативный игрок Белоруссии, но лидерских качеств у него нет
Экс-игрок "Арсенала", "Барселоны" и сборной Белоруссии Александр Глеб поделился мнением о форварде "Локомотива" Виталии Лисаковиче.
Фото: ФК "Шахтер Солигорск"
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