— То, что мы хотели, сделать не получилось, хотя у нас были определенные планы. Рады, что Кузяев вернулся.
Вендел — игрок с хорошим организаторскими способностями. У нас добавится вариативности. Хорошо, что мы смогли договориться с ним на флажке, — рассказал тренер в интервью Sport24.
У 27-летнего Кузяева летом закончился контракт с "Зенитом". Сообщалось, что футболист хочет продолжить карьеру в Европе, но Далер перезаключил контракт с питерским клубом.
23-летний Вендел перешёл в российский клуб из португальского "Спортинга" за 20,3 млн евро. Бразилец заключил с новым клубом контракт на пять лет.
Семак — о трансферах "Зенита": то, что мы хотели, сделать не получилось
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак считает, что у клуба получилось не всё в текущее трансферное окно.
Фото: ФК "Зенит"
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