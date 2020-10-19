"У Мозеса были маленькие опасения, но я сказал, что любые проблемы в России решаются". Одемвингие - о переходе Мозеса в "Спартак"

Экс-футболист "Локомотива" Питер Одемвингие рассказал о беседе с полузащитником Виктором Мозесом перед его переходом в "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"
"Мы с ним поговорили, я спрашивал, будет ли он рассматривать предложение красно-белых. Он мне высказал маленькие опасения в связи с этим переходом, но я ему рассказал про Москву, про то, что "Спартак" – отличный клуб, который показывает хороший футбол.

Были ли у Мозеса опасения бытового плана? У него молодая семья. Я сказал, что он спокойно может ее перевозить, в Москве есть и английские школы, любые проблемы в России решаются", - приводит слова Одемвингие "Спорт-экспресс".

Напомним, что Одемвингие защищал цвета московского "Локомотива" в период с 2007 по 2010 год. В составе "железнодорожников" нигерийский нападающий провел 74 матча и забил 21 гол в чемпионате России.

Виктор Мозес перешел в "Спартак" из "Челси" на правах аренды. У красно-белых по истечению соглашения будет возможность выкупа контракта игрока. 29-летний футболист дебютировал за "Спартак" в матче с "Химками" (2:3) в 11-м туре РПЛ.

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Теги: Мозес Спартак Одемвингие
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