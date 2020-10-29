"Смотрели последний матч ЦСКА с "Арсеналом". Конечно, для тульской команды счет достаточно неприятный, а а для ЦСКА, наоборот, более чем убедительный, Где-то, возможно, сыграем в такой "олдскул", разменяем на Влашича одного нашего игрока и сыграем с ним персонально", - цитирует Хацкевича клубная пресс-служба.
Поединок "Ротор" - ЦСКА состоится 1 ноября. Начало - в 16:30 мск.
В текущем сезоне РПЛ команда Хацкевича занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 6 очков. В прошлом туре "Ротор" добыл первую победу в сезоне, обыграв на выезде "Локомотив" со счетом 2:1.
Хацкевич: сыграем против ЦСКА в "олдскул", разменяем на Влашича одного нашего игрока
Главный тренер "Ротора" Александр Хацкевич поделился ожиданиями от предстоящего матча 13-го тура РПЛ с ЦСКА.
Фото: ТАСС
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