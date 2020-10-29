По данным этого исследования, основной состав московского "Спартака" занял десятое место среди двадцати лучших европейских лиг.
Средний возраст состава московской команды составляет 23,9 года.
На первой позиции оказался датский "Норшеллан" - 22,7 года, второй - "Фамаликан" (Португалия) - 23,1 года, на третьей позиции нидерландский "Ден Хааг" - 23,4 года.
"Спартак" вошел в топ-10 самых молодых составов в европейских лигах
Международный центр спортивных исследований составил рейтинг основных молодых составов команд Европы.
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!