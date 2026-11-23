"Не удивила ничья "Спартака" в матче с "Динамо" Махачкала. Потому что сейчас нет большой разницы между лидерами и командами, которые находятся в нижней части турнирной таблицы", — заявил Семин.
Тренер подчеркнул, что аутсайдеры нередко компенсируют недостаток мастерства самоотдачей и вниманием к деталям, поскольку стремятся избежать вылета.
Напомним, "Спартак" открыл счет на 14-й минуте благодаря голу Романа Зобнина, однако не сумел удержать преимущество. На 89-й минуте Даниил Лесовой восстановил равновесие и принес махачкалинцам ничью.
Источник: "Чемпионат"