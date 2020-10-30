Также ранее появилась информация, что Денисов уехал жить в Испанию.
"Для информации, я уже давно живу со всей семьей в Москве, дети ходят тут в школу. Уже только по этой причине никакая работа в Питере для меня не актуальна. Ребята, кто все это придумывает, чтобы быть тренером нужна лицензия. У меня такой лицензии нет. Я не собираюсь тренировать ни "Зенит", ни "Динамо", ни "Манчестер Юнайтед", - цитирует Денисова "Спорт-экспресс".
В качестве игрока Денисов выступал за "Зенит" в период с 2002 по 2013 год. В составе сине-бело-голубых Игорь провел 254 матча в чемпионате России и забил 23 гола, трижды выиграл чемпионат России и стал обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.
В составе национальной сборной на счету Денисова 53 матча, а также 7 игр и 4 гола за олимпийскую команду.
Игорь Денисов: я не собираюсь тренировать ни "Зенит", ни "Динамо", ни "Манчестер Юнайтед"
Экс-футболист "Зенита" и сборной России Игорь Денисов прокомментировал слухи о том, что он ведет переговоры о возвращении в петербургский клуб в качестве тренера академии.
Фото: ФК "Зенит"
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