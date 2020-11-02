"Сложилось ощущение, что Карасёв не выздоровел. Во втором тайме Карасёв потерял концентрацию, думал не об игре, что-то другое его беспокоило. Судья стал сильно зависим от VAR, который всю игру за него вытащил. Решение о назначении одиннадцатиметрового принял сам, но и слепой бы так сделал. Не понимаю, что случилось с Карасёвым", - приводит слова Федотова "Чемпионат".
Напомним, что встреча "Тамбова" и "Динамо" завершилась победой московской команды со счетом 2:1. По ходу матча Карасев показал 2 красные карточки игрокам "волков", а также назначил 3 пенальти. Матч 13-го тура РПЛ стал первым для арбитра после того, как он переболел коронавирусом.
Судья Федотов: весь матч "Тамбов" - "Динамо" за Карасёва вытащил VAR
Арбитр Игорь Федотов прокомментировал работу судьи Сергея Карасёва в матче 13-го тура чемпионата России "Тамбов" — "Динамо" (1:2).
Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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