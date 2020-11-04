Представители Роши отреагировали на информацию о переговорах "Спартака" и "Фламенго"

"Фламенго" не вступал в переговоры со "Спартаком" о выкупе контракта нападающего Педро Роши.
Фото: ФК "Фламенго"
В настоящее время клубы ведут переговоры лишь о продлении срока аренды бразильца. Сам футболист хочет продолжить выступать за "Фламенго".

Напомним, что ранее появилась информация о переговорах бразильского клуба со "Спартаком" о выкупе контракта Роши. Отмечалось, что красно-белые готовы продать нападающего за 6 млн евро.

Источник: пресс-служба Педро Роши

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Теги: Роша Спартак Фламенго
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