Тренер "Сочи" Федотов прокомментировал ничью с "Уфой"

Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов прокомментировал ничейный результат матча 14-го тура чемпионата России с "Уфой".

Фото: ФК "Сочи"

"Практически ничего не дали создать сопернику около своих ворот, но эта нелепость в виде назначенного пенальти… Я смотрел вместе с судьей VAR. Наступают на ногу нашему защитнику. Подгибает ноги, падает. Это пенальти. Если мы по телевизору не можем разобраться, что к чему… Но это отдельная тема. Винить надо только себя", — сказал Федотов в эфире телеканала "Матч Премьер".



Напомним, что встреча "Сочи" и "Уфы" завершилась вничью со счетом 1:1. В составе хозяев поля отличился Сергей Терехов, а у уфимской команды забил Комнен Андрич, реализовав 11-метровый удар.



После ничейного результата в копилке "Сочи" стало 23 очка, что позволило им расположиться на 5-й строчке в Российской Премьер-Лиге. В активе "Уфы" 7 очков и 15-е место в чемпионате.