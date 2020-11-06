Тренер "Сочи" Федотов прокомментировал ничью с "Уфой"

Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов прокомментировал ничейный результат матча 14-го тура чемпионата России с "Уфой".
Фото: ФК "Сочи"
"Практически ничего не дали создать сопернику около своих ворот, но эта нелепость в виде назначенного пенальти… Я смотрел вместе с судьей VAR. Наступают на ногу нашему защитнику. Подгибает ноги, падает. Это пенальти. Если мы по телевизору не можем разобраться, что к чему… Но это отдельная тема. Винить надо только себя", — сказал Федотов в эфире телеканала "Матч Премьер".

Напомним, что встреча "Сочи" и "Уфы" завершилась вничью со счетом 1:1. В составе хозяев поля отличился Сергей Терехов, а у уфимской команды забил Комнен Андрич, реализовав 11-метровый удар.

После ничейного результата в копилке "Сочи" стало 23 очка, что позволило им расположиться на 5-й строчке в Российской Премьер-Лиге. В активе "Уфы" 7 очков и 15-е место в чемпионате.

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Теги: Сочи Федотов УФА
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