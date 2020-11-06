"Я с оптимизмом смотрю в будущее. Мы с проблемами, которые сейчас есть, набираем футболистов и играем на равных с командой, которая претендует на еврокубки. С учетом того, что Рахимов и менеджмент поработают с кадрами, весной мы напомним об "Уфе", которая сама претендовала на еврокубки", - передает слова Мурзагулова ТАСС.
Напомним, что по итогам сезона-2017/2018, когда "Уфа" заняла 6-е место в чемпионате России, команда впервые в своей истории получила право выступать в еврокубках. Уфимский клуб уступил по сумме двух матчей "Рейнджерс" в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы.
После 14-и туров "Уфа" занимает 15-е место в РПЛ, набрав 7 очков.
Мурзагулов: весной мы напомним об "Уфе", которая претендовала на еврокубки
Председатель совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов высказался о будущем клуба.
Фото: ФК "Уфа"
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