Евсеев: Черчесов заслуженно вызвал Заболотного в сборную

Российский специалист Вадим Евсеев поделился своим мнением о нападающем "Сочи" Антоне Заболотном.

В текущем сезоне РПЛ 29-летний Заболотный в составе "Сочи" провел 13 матчей и забил 3 мяча.Заболотный получил вызов в сборную России на ноябрьские матчи Лиги наций. В последний раз форвард выходил на поле в матче сборной 20 ноября 2018 года в игре Лиги наций против Швеции (0:2).