Евсеев: Черчесов заслуженно вызвал Заболотного в сборную

Меня часто просят прокомментировать игру «Уфы». Не считаю этичным делать это. У команды новый тренер, корректно, чтобы комментарии о игре, результатах, тактике и задачах «Уфы» давал он. Про другие команды и игроков говорить могу. После вчерашнего матча хочу сказать о Заболотном, тем более его возвращение в сборную активно обсуждается. Заболотный сейчас в хорошей форме. Показывает тот уровень, который позволяет команде набирать очки, а ему забивать голы. Он активен, играет с первой до последней минуты. Да, может быть звёзд с неба не хватает, но если сравнивать его с другими габаритными форвардами РПЛ, он сейчас выглядит поинтереснее. Соболев травмирован, Комличенко не показывает той игры, которую от него хотят видеть. Остаётся только Дзюба. Считаю, что Черчесов вызвал Заболотного заслуженно. #спорт #нашалигачемпионов #премьерлига #футбол #евсеев