Червиченко: Федуну повезло, что у нас абсолютно тряпичное руководство РФС
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко поделился своим мнением о словах нынешнего владельца красно-белых Леонида Федуна о возможном снятии клуба с чемпионата.
Фото: ФК "Локомотив"
"Слова Федуна о снятии "Спартака" с чемпионата? Я считаю, что это абсолютно недостойное поведение, человек такого уровня не имеет права так себя вести. Рассуждать про заговор против "Спартака" и рыдать, что я сейчас снимусь с чемпионата - это две большие разницы, как говорят в Одессе. Я думаю, Федуну повезло, что у нас абсолютно тряпично руководство РФС, безвольное, мямли. Был бы я руководителем РФС, то сказал бы: "Завтра ждем письмо и, пожалуйста, со второй лиги следующий сезон". То, что устроил Федун - чистая провокация. Принуждение, судьи и всего РФС относиться к "Спартаку" по-другому, то есть писать для него другие правила. И то, что руководство РФС повелось на эту провокацию, то это говорит о том, что они вообще никакие. Их можно прогнуть парой фраз", - сказал Червиченко в интервью ютуб-каналу "Глеб Чернявский и "Спартак".
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