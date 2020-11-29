"С победой, "Спартак". Рад забить первый гол на нашей домашней арене, пока только с пенальти", - написал Кокорин в своем инстаграме.
Александр Кокорин забил первый гол в ворота волгоградского "Ротора" на 14-й минуте с пенальти. Этот одиннадцатиметровый удар форвард "красно-белых" сам же и заработал.
Для Кокорина этот гол стал вторым за время выступления в "Спартаке". Дебютный мяч за московскую команду он забил в выездном матче против "Химок" (3:2).
Всего Кокорин за "Спартак" провел 10 матчей во всех турнирах в этом сезоне.
Кокорин: рад забить первый гол на нашей домашней арене
Нападающий московского "Спартака" Александр Кокорин поделился впечатлениями после победного матча с волгоградским "Ротором" (2:0).
Фото: РПЛ
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