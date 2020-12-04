"Зенит" получил разрешение на допуск ограниченного числа зрителей на матч с "Уралом"

Правительство Санкт-Петербурга приняло решение согласовать " Зениту " допуск ограниченного числа зрителей на домашний матч 17-го тура чемпионата России с "Урала".

Фото: ФК "Зенит"

"В соответствии с разрешением Правительства города побывать на игре смогут посетители изолированных лож (каждая вместимостью до 50 человек в соответствии с постановлением), а также владельцы сезонных абонементов в Бизнес-клубы", - говорится в сообщении на официальном сайте петербургского клуба.



Напомним, что встреча сине-бело-голубых с "Уралом" пройдет 5 декабря и начнется в 19:00 по московскому времени.