"Группа достаточно ровная и интересная. С Хорватией мы провели яркий матч на чемпионате мира, и перед этой командой у нас, что называется, есть должок. В сборной Хорватии происходит смена поколений, появляются молодые интересные игроки. Очень важно, что хорваты стабильны, сыграны и представляют собой грозную силу как команда. Сборные Словакии и Словении мы пока не очень хорошо знаем, будем их пристально изучать.
Хорошо знаем возможности Кипра, с которым мы дважды встречались в отборе чемпионата Европы. Ну и сборную Мальты тоже будем просматривать и изучать", - приводит слова Черчесова пресс-служба РФС.
Сборная России попала в группу Н. Соперниками российской команды будут Хорватия, Словакия, Словения, Кипра и Мальты.
Групповой раунд турнира состоится с марта по ноябрь 2021 года. Отметим, что победители групп попадут на ЧМ-2022 напрямую, а команды, которые займут вторые места пройдут в плей-офф отбора.
Чемпионат мира состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
Черчесов: перед Хорватией у нас есть должок
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал результаты жеребьевки квалификации ЧМ-2022.
Фото: РФС
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