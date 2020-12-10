Президент "Ахмата" отреагировал на санкции США

Президент "Ахмата" Магомед Даудов прокомментировал санкции США в отношении грозненского клуба.

Фото: grozniy.novayaspravka

"Некие американские санкции никак не повлияют на жизнедеятельность клуба и его участие в соревнованиях. Наш клуб никогда не планировал и не планирует проводить в США учебно-тренировочные сборы, выставочные матчи и т. д. США в очередной раз продемонстрировали свою слабость. Теперь понятно, что футбольный клуб "Ахмат" - единственный в мире футбольный клуб, которого так боится Америка", - приводит слова Даудова пресс-служба клуба.



Ранее появилась информация, что клуб "Ахмат" и фонд главы Чечни Рамзана Кадырова попали в санкционный лист США.



Кроме них, в расширенный список вошел и бойцовский клуб ММА "Ахмат" и промоутерская компания Absolute Championship Akhmat, которая проводит соревнования по смешанным единоборствам.



"Ахмат" идет в турнирной таблице РПЛ на 8-м месте, набрав после 17-ти матчей 25 очков.