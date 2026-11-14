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Сафонов оценил четвертое место в голосовании за приз Яшина: закрыл год на пять с плюсом

Вратарь сборной России Матвей Сафонов признался, что не расстроился из-за четвертого места в голосовании за приз Льва Яшина, поскольку выполнил все поставленные на сезон цели и выиграл все возможные трофеи за полгода.
Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press
Отвечая на вопрос школьника на онлайн-платформе "Сферум", голкипер рассказал, что изначально ставил перед собой задачу войти в пятерку лучших вратарей Европы. По словам Сафонова, ему удалось добиться желаемого, поэтому итог голосования не вызвал негативных эмоций.

"Я в тот момент, когда понял, что не выигрываю эту премию и занимаю четвертое место, осознал, что проделал колоссальную работу. За полгода выиграл все трофеи, выполнил свою цель-максимум на сезон"

"Поэтому я понял, что закрываю этот год с оценкой пять с большим плюсом, потому что все цели, которые ставил на сезон, выполнил. Не скажу, что для меня было суперважно выполнить именно эту цель, но у меня не было никаких негативных эмоций. Я реалист, и по факту получилось так, что то, на что я рассчитывал, то и вышло", — сказал Сафонов.

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