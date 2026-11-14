Сафонов - о том, с кем из футболистов "ПСЖ" он подружился первым

Вратарь сборной России Матвей Сафонов рассказал, что капитан "ПСЖ" Маркиньос первым помог ему адаптироваться в парижской команде, а также отметил поддержку Кимпембе.

Фото: Harry Langer / Keystone Press Agency / Global Look Press

Отвечая на вопросы школьников на онлайн-платформе "Сферум", голкипер вспомнил, как проходило его знакомство с партнерами по команде. По словам Сафонова, Маркиньос активно помогал ему освоиться: переписывался с россиянином, отвечал на его вопросы и поддерживал в первые месяцы после перехода.



Не остался в стороне и Преснель Кимпембе, который на тот момент был помощником капитана. Французский защитник также помог Сафонову преодолеть языковой барьер и быстрее влиться в коллектив.



Таким образом, именно капитанская группа "ПСЖ" сыграла важную роль в адаптации российского вратаря во французском клубе.