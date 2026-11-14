Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Волга Ул
16:30
ТорпедоНе начат

Лига Наций УЕФА

Новости
Косово
17:00
ИзраильНе начат
Норвегия
20:00
УэльсНе начат
Грузия
20:00
ВенгрияНе начат
Румыния
22:45
ПольшаНе начат
Швеция
22:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Португалия
22:45
ДанияНе начат
Северная Ирландия
22:45
УкраинаНе начат
Австрия
22:45
ИрландияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

ЦСКА
14:00
Арсенал ТулаНе начат

Сафонов - о том, с кем из футболистов "ПСЖ" он подружился первым

Вратарь сборной России Матвей Сафонов рассказал, что капитан "ПСЖ" Маркиньос первым помог ему адаптироваться в парижской команде, а также отметил поддержку Кимпембе.
Фото: Harry Langer / Keystone Press Agency / Global Look Press
Отвечая на вопросы школьников на онлайн-платформе "Сферум", голкипер вспомнил, как проходило его знакомство с партнерами по команде. По словам Сафонова, Маркиньос активно помогал ему освоиться: переписывался с россиянином, отвечал на его вопросы и поддерживал в первые месяцы после перехода.

Не остался в стороне и Преснель Кимпембе, который на тот момент был помощником капитана. Французский защитник также помог Сафонову преодолеть языковой барьер и быстрее влиться в коллектив.

Таким образом, именно капитанская группа "ПСЖ" сыграла важную роль в адаптации российского вратаря во французском клубе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится