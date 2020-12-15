Напомним, что главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско после игры с "Сочи" обвинил тренера вратарей "южан" Дмитрия Бородина в расизме. Также немецкий специалист в подтрибунном помещении стадиона "Фишт" в процессе разговора с вратарем сочинцев Сосланом Джанаев жестами изобразил шелест денежных купюр. Кроме того, в ходе потасовки между представителями "Спартака" и "Сочи", случившейся после матча, футболист "южан" Жоазиньо ударил ассистента Тедеско Андреаса Хинкеля.
Григорьянц заявил, что решение о переносе рассмотрения дела принято в связи с публикациями в европейских СМИ о данной ситуации и необходимостью направления в таком случае запроса в организацию FARE (данная организация занимается вопросами дискриминации на расовой и национальной почве в Европе - прим. Rusfootball.info). Также КДК хочет получить дополнительные видеозаписи по эпизоду между Хинкелем и Жоазиньо.
Источник: официальный телеграм-канал РФС
РФС отправил запрос в FARE по делу Тедеско
Председатель КДК РФС Артур Григорьянц выступил с заявлением о рассмотрении инцидентов, произошедших во время и после матча 18-го тура РПЛ "Сочи" - "Спартак" (1:0).
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!