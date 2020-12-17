Президент ЦСКА Евгений Гинер против того, чтобы главный тренер Виктор Гончаренко покинул команду, сообщает телеграм-канал "цУЕФА". По данным источника, белорусский специалист написал заявление об отставке, которое не было одобрено президентом клуба.
В матче 19 тура РПЛ ЦСКА обыграл на выезде "Ростов" (3:1) и вышел на второе место в турнирной таблице чемпионата с 37 очками, у лидирующего "Зенита" 41 очко. Эта победа оборвала 7-матчевую безвыигрышную серию красно-синих во всех турнирах.
Источник: Гинер не принял отставку Гончаренко
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подал заявление об отставке, но оно не было принято президентом клуба Евгением Гинером.
Фото: ПФК ЦСКА
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