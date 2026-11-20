- Мы видим, как Лёша Батраков себя показывает в Лиге чемпионов. Четыре гола о чём-то говорят. Уверен, что для него это только начало.
У него нет потолка. Думаю, что "Галатасарай" для него — промежуточный этап, - цитирует Ланговича "Чемпионат".
Напомним, что Алексей Батраков в летнее трансферное окно перешел из московского "Локомотива" в "Галатасарай" и подписал пятилетний контракт. В составе турецкого клуба полузащитник вышел на поле в 13 матчах во всех турнирах и записал в свой актив шесть забитых мячей и четыре результативные передачи. Рыночная стоимость 21-летнего россиянина оценивается порталом Transfermarkt в 28 миллионов евро.