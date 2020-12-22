Сегодня стало известно, что петербургский "Зенит" интересуется нападающим бразильского "Гремио" Пепе.
Сообщается, что петербуржцы могут отложить этот трансфер на лето, если игрок примет решение подписать контракт с "Зенитом".
Однако конкуренты "сине-бело-голубых", "Севилья" и "Порту", не намерены так долго ждать и готовы приобрести игрока уже в ближайшее трансферное окно.
Пепе в этом году провел 35 матчей в различных турнирах за "Гремио", забив 12 голов и отдав восемь результативных передач.
Раннее сообщалось, что бразильский "Гремио" планирует выручить за Пепе 15 млн. евро.
Источник: UOL Esporte
"Зенит" может повременить с трансфером Пепе до лета
Стали известны некоторые подробности интереса петербургского "Зенита" к нападающему "Гремио" Пепе.
Фото: "Getty Images"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!