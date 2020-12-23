Как сообщает источник, на место главы совета директоров "Локомотива" Анатолия Мещерякова претендует заместитель гендиректора РЖД Александр Плутник.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Анатолий Мещеряков может уйти из московского "Локомотива", а вместе с ним клуб покинет и генеральный директор Василий Кикнадзе.
"Локомотив" ушел на зимнюю паузу, занимая 8-е место, имея в активе 28 очков. В Лиге чемпионов команда остановилась в групповом этапе. В квартете с "Баварией", "Атлетико" и "Зальцбургом" команда стала последней, набрав 3 очка в шести матчах.
Источник: Чемпионат
Источник: Мещерякова в "Локомотиве" может сменить заместитель гендиректора РЖД
Одним из кандидатов на пост председателя совет директоров "Локомотива" является заместитель генерального директора РЖД Александр Плутник.
Фото: "Чемпионат"
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