"Выступление наших команд было очень обидным. Одна победа для четырёх команд - я такого даже представить не мог. Лишь "Краснодар" можно назвать светлым пятном, но наши мастодонты решили не побеждать, будто сговорились. Был шокирован. Даже перестал смотреть последние еврокубковые матчи, потому что знал, что будут поражения", - заявил Нигматуллин.
В нынешнем еврокубковом сезоне на групповом этапе Лиги чемпионов и Лиги Европы выступали четыре российских команды. В 24-х матчах была одержана всего одна победа - "Краснодар" обыграл "Ренн" (1:0). Только "быки" смогли выйти в весеннюю стадию еврокубков. В феврале будущего года команда Мусаева сыграет против загребского "Динамо" в 1/16 финала Лиги Европы.
"Зенит" и "Локомотив" стали худшими в своих группах Лиги чемпионов. Петербуржцы набрали одно очко после 6-ти туров, московская команда закончила турнир с тремя баллами.
ЦСКА, не одержав ни одной победы в группе Лиги Европы, занял 4-е место в квартере с загребским "Динамо", "Вольфсбергом" и "Фейеноордом".
Источник: Чемпионат
Нигматуллин: перестал смотреть последние матчи наших команд в еврокубках, потому что знал, что будут поражения
Бывший голкипер московского "Локомотива" Руслан Нигматуллин прокомментировал выступление российских команд в еврокубках.
Фото: "Getty Images"
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