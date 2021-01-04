- Требуется ли "Спартаку" усиление? Однозначно. Причем во всех линиях. И прежде всего надо укреплять центральную ось с ключевыми позициями защитника, опорного хавбека и нападающего, - приводит слова Романцева "Спорт-Экспресс".
Московский "Спартак" в результате зимнего пересмотра трансферных цен игроков порталом Transfermarkt стал лучшим клубом лиги по прибавке общей стоимости состава - она составила 9,4 миллиона евро. В то же время ни один футболист красно-белых не вошел в топ-10 РПЛ по оценочной личной стоимости.
Романцев: "Спартаку" требуется усиление во всех линиях. Прежде всего надо укрепить центральную ось
Экс-наставник "Спартака" Олег Романцев оценил необходимость усиления состава красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
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