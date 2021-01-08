- Был ли раскол внутри тренерского штаба? Разногласий как таковых не было. Были дискуссии, споры - по поводу сборов, тренировок, перелетов, состава. Каждый высказывал свое мнение - это абсолютно нормальная практика, рабочие моменты. Что касается лично меня, то я, наоборот, всегда и везде Гончаренко защищал, - приводит слова Онопко "Чемпионат".
Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко впервые вошел в тренерский штаб красно-синих в сентябре 2009 года, когда его возглавлял испанский специалист Хуанде Рамос. На должности ассистента главного тренера "армейцев" Онопко проработал свыше 11 лет, помогая Рамосу, Леониду Слуцкому и Виктору Гончаренко. В конце декабря 2020 года было объявлено о том, что контракт с экс-капитаном сборной России ЦСКА не продлевает, как и с тренером вратарей Сергеем Овчинниковым.
Онопко: разногласий и раскола в тренерском штабе ЦСКА не было
Экс-тренер ЦСКА Виктор Онопко рассказал об обстановке в тренерском штабе красно-синих перед своим увольнением.
Фото: "Чемпионат"
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