Онопко: разногласий и раскола в тренерском штабе ЦСКА не было

Экс-тренер ЦСКА Виктор Онопко рассказал об обстановке в тренерском штабе красно-синих перед своим увольнением.
Фото: "Чемпионат"
- Был ли раскол внутри тренерского штаба? Разногласий как таковых не было. Были дискуссии, споры - по поводу сборов, тренировок, перелетов, состава. Каждый высказывал свое мнение - это абсолютно нормальная практика, рабочие моменты. Что касается лично меня, то я, наоборот, всегда и везде Гончаренко защищал, - приводит слова Онопко "Чемпионат".

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко впервые вошел в тренерский штаб красно-синих в сентябре 2009 года, когда его возглавлял испанский специалист Хуанде Рамос. На должности ассистента главного тренера "армейцев" Онопко проработал свыше 11 лет, помогая Рамосу, Леониду Слуцкому и Виктору Гончаренко. В конце декабря 2020 года было объявлено о том, что контракт с экс-капитаном сборной России ЦСКА не продлевает, как и с тренером вратарей Сергеем Овчинниковым.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: ЦСКА Онопко Гончаренко Овчинников
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(3)

Последние новости

Агент Головина рассказал о будущем футболиста в "Монако"
Рекордсмену по количеству матчей за "Зенит" Бурчалкину могло исполниться 82 года
Гранат, не игравший с марта 2019 года, отправился на просмотр в "Торпедо" 2
Бербатов: Моуринью говорил, что нужно быть ублюдками, чтобы выигрывать трофеи. Я не вижу этого в "МЮ"
"Аталанта" Миранчука готова предложить новый контракт Хатебуру 4
Вратарь "Спартака-2" Поплевченков вспомнил о спаррингах со сборной Франции на чемпионате мира
Мхитарян договорился о новом контракте с "Ромой" 1
Онопко: разногласий и раскола в тренерском штабе ЦСКА не было 1
Гурцкая: могу представить Черчесова в "Спартаке". Но ничего нового в футбольном плане он ему не даст
"Уфа" опубликовала расписание контрольных матчей на первый сбор. Одним из соперников станет "Црвена Звезда" 2
Онопко: когда позвонил Гончаренко, не взял трубку. Только с Овчинниковым списались 8
Ташуев стал старшим тренером "Чайки"
Гурцкая: Попова 3 или 4 раза убирали из "Спартака" - значит, его работа Федуна не устраивала 1
Онопко - об эпизоде с поцелуем атрибутики ЦСКА: я же не поцеловал эмблему фашистов! Это шарф, просто шарф 18
Депутат Свищев: политиком может стать кто угодно. Но Дзюба пусть еще поиграет 1
Источник: лондонский "Арсенал" взял крупный банковский займ с возвратом по окончании сезона
"В "Спартаке" Тила сломали деньгами, он чуть-чуть сошел с ума". Мнение по игроку агента Гурцкая 1
Источник: Фил Невилл станет главным тренером "Интера Майами" Бекхэма
Боярский: уход Азмуна из "Зенита" для меня будет трагедией. Даже больнее, чем уход Халка 7
Нападающий "Астон Виллы" Барри стал самым юным автором гола клубу АПЛ в Кубке Англии за последние 8 лет
Головин: рекорд по скорости гола не заботит, важно было выиграть матч. Победы приведут нас в Лигу чемпионов 3
Гурцкая: главный враг молодого русского футболиста - телефон и соцсети 6
"Ливерпуль" полуосновным составом разгромил резервистов "Астон Виллы" в Кубке Англии
Менхенгладбахская "Боруссия" обыграла "Баварию", уступая в два мяча 3
Самолет "Реала" не может вылететь на матч с "Осасуной" из-за заледеневшей взлетно-посадочной полосы (видео)
19-летний Сака признан лучшим игроком "Арсенала" в декабре
Канте пропустит два матча "Челси" из-за травмы подколенного сухожилия
"Атлетико" арендует у "Лиона" нападающего Дембеле
В составе "Астон Виллы" на матч против "Ливерпуля" нет ни одного игрока основного состава 1
Источник: Кокорин вернет "Спартаку" 30-40% от подъемных, если не забьет 10 голов за сезон 18
Все новости
-