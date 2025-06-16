Матчи Скрыть

Клубный чемпионат мира

Новости
Палмейрас
0 - 0 0 0
ПортуЗавершен
Ботафого
2 - 1 2 1
Сиэтл СаундерсЗавершен
Челси
22:00
Лос-АнджелесНе начат

Олусегун: пример Матвея Сафонова - мотивация для меня

Нападающий "Краснодара" Олакунле Олусегун высказался об игре голкипера "ПСЖ" Матвея Сафонова.
Фото: GETTY IMAGES
"Да, мы немного поговорили с Матвеем Сафоновым. Его пример — мотивация для меня. Мне нравится его игра, мне нравится то, какой он получил опыт. Это классный футболист", - цитирует Олусегуна ТАСС.

Матвей Сафонов перешел во французский "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года за 20 миллионов евро и заключил контракт до конца сезона-2028/2029. В прошлом сезоне российский голкипер провел за парижан во всех турнирах 17 матчей, пропустил 13 голов и сохранил ворота "сухими" в 7 встречах.

По итогам минувшего сезона Матвей Сафонов стал чемпионом Франции, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также победителем Лиги чемпионов УЕФА.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится