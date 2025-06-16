"Да, мы немного поговорили с Матвеем Сафоновым. Его пример — мотивация для меня. Мне нравится его игра, мне нравится то, какой он получил опыт. Это классный футболист", - цитирует Олусегуна ТАСС.
Матвей Сафонов перешел во французский "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года за 20 миллионов евро и заключил контракт до конца сезона-2028/2029. В прошлом сезоне российский голкипер провел за парижан во всех турнирах 17 матчей, пропустил 13 голов и сохранил ворота "сухими" в 7 встречах.
По итогам минувшего сезона Матвей Сафонов стал чемпионом Франции, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также победителем Лиги чемпионов УЕФА.
Олусегун: пример Матвея Сафонова - мотивация для меня
Нападающий "Краснодара" Олакунле Олусегун высказался об игре голкипера "ПСЖ" Матвея Сафонова.
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