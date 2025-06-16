- У "Локомотива" нет проблем, связанных с лицензированием и регистрацией контрактов игроков команды. Уже не в первый раз в ключевые моменты, как например сейчас, когда перед началом сезона идет важный процесс формирования команды, мы наблюдаем не подкрепленный фактами вброс, направленный на дестабилизацию работы клуба.
Ранее в средствах массовой информации появились данные о том, что на московский "Локомотив" наложен запрет на регистрацию новых игроков. Сообщалось, что эти санкции связаны с оформлением документов по лицензированию клуба.
В завершившемся сезоне "железнодорожники" финишировали на шестой строчке в турнирной таблице. В 30 турах команда Михаила Галактионова набрала 53 очка и отстала от призовой тройки на шесть баллов.
Напомним, в это летнее трансферное окно состав красно-зеленых уже пополнил нападающий "Ростова" и сборной России Николай Комличенко.
Источник: "СЭ"
"Вброс, направленный на дестабилизацию работы клуба". В "Локомотиве" опровергли слухи о трансфером бане
В пресс-службе "Локомотива" отреагировали на информацию о запрете на регистрацию новых футболистов.
Фото: ФК "Локомотив"